Anche se è durata quanto un gatto in tangenziale, Raffaella Fico nella sua breve permanenza ha dato moltissimo al GF Vip. Purtroppo il pubblico l’ha voluta fuori e lei è sparita anche dallo studio. Ormai sono mesi che la showgirl napoletana non si fa viva alla corte di Alfonso Signorini tra gli eliminati. E pensare che a gennaio la Fico aveva promesso che sarebbe tornata al GF: “Mi sono presa una piccola vacanza, ma tornerò molto presto alle dirette di Alfonso“.

Su internet sono circolati diversi rumor, qualcuno ha parlato di una presa di posizione dell’ex gieffina, altri hanno ipotizzato che Raffaella Fico avesse deciso di prendere le distanze dal mondo dei reality, ma la realtà potrebbe essere molto più banale.

In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, l’ex vippona ha spiegato che se non la vediamo più in tv è perché in questo periodo ha deciso di stare insieme al compagno e a sua figlia: “Assolutamente nulla contro il GF. Non ho alcun astio nei confronti della produzione, ho voluto trascorrere soltanto più tempo insieme al mio compagno e a mia figlia. Tutto qui, a me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me, la verità è quella che vi ho detto. Di questo si tratta, non c’è niente dietro“.

Raffaella Fico ha davvero denunciato Soleil?

Raffaella ha anche parlato di Soleil Sorge e delle loro litigate. Durante una delle sue ultime apparizioni al GF Vip, la bella napoletana ha rivelato di aver querelato la collega, ma in realtà pare che adesso abbia cambiato idea: “Cosa penso delle persone con cui ho discusso? Diciamo che con il tempo le persone non limpide sono venute fuori, io sono stata delusa da Soleil e mi provocava solo per il gusto di farlo. Ho reagito con Soleil solo quando ha superato la soglia della buona educazione. Comunque lo scontro con Soleil rimane circoscritto nel contesto del reality“.

Quindi non vedremo la Fico e la Sorge a…