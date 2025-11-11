17.1 C
Raffaella Fico svela il sesso del bebè con un gender reveal in festa

Raffaella Fico svela il sesso del bebè con un gender reveal in festa

Raffaella Fico ha recentemente annunciato di essere incinta durante un’intervista a Verissimo. Successivamente, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso foto del gender reveal, un evento in cui ha rivelato che aspetta un maschietto con il compagno Armando Izzo, calciatore professionista del Monza. “It’s a boy”, ha postato l’attrice, accompagnando il messaggio a immagini della festa che ha celebrato la scoperta del sesso del bambino.

Il gender reveal di Raffaella è stato decisamente vivace, come si è potuto notare dalle fotografie. La location era decorata con rose bianche e palloncini. Durante l’evento, Izzo ha attivato uno strumento che ha fatto esplodere dei fumogeni blu, mentre non sono mancati anche i fuochi d’artificio, rendendo l’annuncio particolarmente spettacolare.

Raffaella Fico ha già una figlia di nome Pia, avuta con Mario Balotelli. La showgirl ha spiegato che, dopo iniziali difficoltà, Balotelli ha riconosciuto la bambina e ora ha un buon rapporto sia con lei che con Fico. Armando Izzo, d’altra parte, è già padre di due bambini da una precedente relazione.

Durante la sua apparizione a Verissimo, Raffaella ha rivelato di essere profondamente innamorata di Izzo e ha confermato di aver iniziato a convivere con lui. Non ha escluso la possibilità di un matrimonio in futuro, sottolineando che entrambi desiderano organizzare questo passo importante. La Fico ha anche affermato che la gravidanza è stata una scelta consapevole, un desiderio condiviso di entrambi.

