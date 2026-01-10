Raffaella Fico racconta la perdita del figlio

Raffaella Fico, ospite a Verissimo, ha raccontato il dramma vissuto pochi giorni fa, quando ha perso il figlio che portava in grembo. La showgirl campana e il compagno Armando Izzo avevano da poco annunciato di aspettare un bebè e avevano già deciso il nome: il piccino sarebbe stato chiamato Vincenzo Junior.

Raffaella Fico ha rivelato che la vicenda è stata “devastante” e ha raccontato i dettagli della tragica vicenda vissuta sulla sua pelle: era incinta di 5 mesi ed è stato un parto vero e proprio, con 5 ore di travaglio. Ha provato una sofferenza inaspettata e un dolore immenso, le acque si sono rotte prematuramente e il cuore del bimbo non ha mai smesso di battere.

Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvare il bebè, poiché a 5 mesi non c’è un modo di salvare il bimbo. Armando Izzo non si trovava con lei quando è scoppiata l’emergenza, si stava allenando, e quando gliel’ha detto ci è rimasto malissimo. Forse c’è stata un’infezione.

Nessuno si aspettava un simile epilogo della gravidanza, anche il ginecologo è rimasto sconvolto. Tre giorni prima del dramma, Raffaella Fico aveva effettuato una visita e tutto era normale, senza indizi che potessero far presagire la perdita del figlio. Per lei è stato devastante, ci pensa sempre, e anche per la figlia Pia è stato un trauma.

Raffaella Fico ha detto di non sentirsi pronta a provare a rimanere nuovamente incinta, è rimasta traumatizzata. Ha anche raccontato di essere stata bersaglio di attacchi vergognosi in rete, ma queste persone lasciano il tempo che trovano.