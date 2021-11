Raffaella Fico questo week end appena concluso è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha avuto l’opportunità di chiarire una volta per tutte qual è oggi il suo rapporto con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia.

“In passato ho sofferto tanto, ho rischiato di perdere Pia all’ottavo mese. I media, i giornali e tutto quel chiasso… Venivo additata come una persona che voleva un bambino senza che il padre lo volesse. I bambini si fanno in due, come tu sai bene. Non è stato facile. La cosa che più mi fece male fu il comunicato che Mario fece chiedendo il test del DNA, pur sapendo che la figlia era sua. Un’umiliazione”.

Raffaella Fico: “Ora con Mario ho un bel rapporto”

Quando Pia è nata, Mario Balotelli l’ha riconosciuta.

Con Mario ho un bel rapporto, Pia per lui stravede. Ora è andato in Turchia. Ci dobbiamo organizzare per vederci, ma lui la ama. Io e Mario ci vogliamo bene, abbiamo trovato un equilibrio. Come fratello e sorella: lui se ha una nuova fidanzata mi chiama, insomma, c’è un bel rapporto. La gente si è fatta un’idea sbagliata di me, riacquistare credibilità non è stato semplice.”

Ora l’ex gieffina ha un nuovo amore, Piero, ed in futuro le piacerebbe diventare di nuovo mamma.

“Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma con Piero non abbiamo ancora parlato né di nozze né di figli. Non ci conosciamo da molto e viviamo alla giornata per il momento. Mario è stato il più grande amore per me. Ho avuto altre storie, ma mai ho provato sensazioni forti come quelle che provo ora con Piero. Mi batte il cuore come quando ho conosciuto Mario.”

Nel bene e nel male una grande protagonista di questo Grande Fratello Vip, un peccato sia uscita così presto.