Le donne della camera blu da settimane criticano Soleil Sorge e si sono coalizzate contro di lei. Ieri sera i gieffini avevano l’opportunità di votare in massa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, eppure così non è stato proprio così. Il vero choc però è arrivato con Manila Nazzaro, che ha nominato la sua amica, Raffaella Fico. Questo è davvero strano, visto che l’ex Miss Italia giovedì notte è stata ore a sparlare di Soleil e ad accusarla di aver pianificato le liti da portare in scena al GF Vip. Per tutti questi motivi ieri dopo la puntata la Fico si è scagliata contro la Nazzaro.

“Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?!

C’erano più persone che potevi votare e non l’hai fatto. Questo mi dice tanto di te. Ho la libertà di restarci male? Poi è inutile che volti le spalle e te ne vai! Io sono serenissima, stai serena tu carina.

La cosa che mi fa rabbia è che prima di entrare in Mystery ti ho anche detto ‘non votare me, mi raccomando’. Come non è vero? Ma stai davvero scherzando spero. Eravamo vicine all’entrata e te l’ho detto. E mi fa rabbia che dici che non hai sentito, quando in realtà mi hai guardata benissimo. Menomale ci sono le registrazioni! Poi dentro la mystery avevi le carte in mano e mi hai detto che non mi avresti votata”.