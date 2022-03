Il primissimo giorno del GF Vip 6 Raffaella Fico è andata su tutte le furie per il ‘bye b!tch‘ di Soleil Sorge ed ha anche minacciato di querelarla per quelle parole. Tornata al GF a ottobre per un confronto con la sua “nemica”, la bella napoletana aveva promesso di risolvere la cosa nelle sedi opportune.

“Io non sono più disposta ad accettare la tua cattiveria. Sappi che devi prenderti la responsabilità di quello che dici agli altri. Soprattutto se parli in tv e dici cose orribili, parole fortissime e lo sai benissimo. Tu hai il coraggio di chiedermi cosa hai detto? Parlo di quel termine inglese che è altamente offensivo. Ciò che hai detto ha un significato brutto e verrà valutato nelle sedi predisposte. Questo è un gioco e non puoi dire certe cose a nessuno, tu dovresti saperlo. Impara a non ferire le altre persone”.

Raffaella Fico al settimanale Nuovo Tv ha confermato di aver denunciato la Sorge: “Se l’ho querelata? Sì, sono una donna e anche una madre. Lei mi ha offesa in televisione e io la porto in tribunale per questa faccenda.Certe cose non vanno mai dette. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua“.

Raffaella Fico, la risposta di Soleil: “Nessuna denuncia dopo il GF Vip”.

Oggi a Casa Chi Soleil ha assicurato di non essere stata denunciata da Raffaella Fico. L’ex gieffina ha anche lanciato un po’ di shade dicendo che prima di minacciare provvedimenti legali bisognerebbe essere più informati sull’argomento.