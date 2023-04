Raffaella Fico, la figlia Pia: “Mamma ma non ti vergogni?”

Raffaella Fico è ormai un habitué della tv commerciale. Nata al Grande Fratello ha poi fatto moltissimi programmi televisivi e altrettanti reality/talent come L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e il GFVip.

“Ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa di importante, lo stesso Tale e Quale Show, un programma comunque impegnativo. Il GF è stato quello che mi ha dato la possibilità di lavorare, di farmi conoscere. L’Isola dei Famosi è stata una prova di sopravvivenza con me stessa, che ti fa capire veramente cosa significa non avere nulla. Le ricordo tutte con piacere”.

Recentemente l’abbiamo vista anche a Back To School dove è stata rimandata ed e proprio questa trasmissione che ha allarmato sua figlia Pia. La bambina ha ormai 10 anni e quindi – come tutte le sue coetanee – guarda la tv.

La Fico è stata ospite nel programma di Federica Panicucci per due puntate dato che nella prima è stata bocciata.

“Back To School? L’ho preso in maniera molto ironica” – ha dichiarato Raffaella Fico a SuperGuidaTv – “è vero che si tratta dell’esame scolastico di quinta elementare, ma è pur sempre un gioco. All’inizio è stato un po’ traumatico tornare alle elementari, pur sapendo che mia figlia va alle elementari, la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, io con mia figlia le avevo già ripetute, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico”. “Mi ha detto: ‘mamma ma non ti vergogni, queste cose le hai ripetute con me’. Le ho risposto: ‘amore la non prenderla così, è un gioco. Ma secondo te la mamma non le sapeva queste cose?‘”.