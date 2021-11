L’aveva promesso e alla fine l’ha fatto, Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge. All’ex gieffina napoletana non è mai andato giù il saluto in americano ‘bye b***h‘ e per questo ha deciso di ricorrere alle vie legali.

“Non posso più accettare le tue cattiverie. Ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto. Hai detto parole orribili e lo sai. E mi chiedi anche quali? Tipo quel termine inglese conosciuto da tutti. Quella parola ha un significato e verrà valutato nelle sedi opportune. – ha dichiarato Raffaella due settimane fa al GF Vip – determinate cose non vanno mai dette, perché siamo oltre al gioco in questo caso qui. Devi imparare a non fare del male agli altri”.

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv la Fico ha dichiarato che porterà Soleil in tribunale proprio per quelle due parole pronunciate al Grande Fratello Vip: “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua“.

A questo punto aspettiamo il prossimo confronto tra le due a..



Raffaella e Soleil… la resa dei conti è ancora lontana? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDVQwq5 pic.twitter.com/5JQNDu9eEQ — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) November 1, 2021

La reazione di Soleil alla denuncia di Raffaella Fico.

Quando Raffaella Fico è tornata nella casa di Cinecittà per avere un confronto con Soleil Sorge, le ha anche rivelato l’intenzione di denunciarla. In quell’occasione la gieffina non ha preso troppo sul serio l’ex coinquilina: “No aspetta e fammi capire, tu mi vorresti querelare per un saluto in slang? Allora credo che tu non conosca nemmeno la legge se pensi che questo sarà preso in considerazione. Si tratta di un termine scherzoso, non di una vera offesa. In quel caso ho usato il mio solito sarcasmo“.

Raffaella non ha mai digerito il “saluto” di Soleil… quali saranno le sedi opportune di cui parla? #GFVIP pic.twitter.com/PnnikoFd1x — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021