Nuova catfight al GF Vip 6 e ancora una volta al centro di questa lite ci sono Raffaella Fico e Soleil Sorge. Questa volta però non c’entrano nulla termini strumentalizzati per accusare qualcuno di razzismo. Il GF ha lanciato una sfida ai concorrenti, quando suonerà una sirena i gieffini scelti dovranno correre in giardino e premere un pulsante, tutto entro 30 secondi, altrimenti ci saranno conseguenze sul budget.

Ieri Soleil e David sono stati messi alla prova dal GF e quando è suonata la sirena la Sorge stava mangiando un gelato. Senza pensarci troppo la gieffina ha sbattuto il bicchiere sul tavolo (dove c’erano Katia, Raffaella, Sophie, Carmen e Jo) ed è corsa in giardino. La Fico ha iniziato ad urlare ed ha accusato Soleil di averla messa in pericolo. Ovviamente la Squillo e la Codegoni hanno preso le parti di Raffaella.

Raffaella Fico: “Poteva sfregiarmi, ho avuto paura”.

“Io mi sono spaventata molto, anche a Katia è andato il gelato addosso. Se si spaccava ci facciamo male, ragazzi. Non l’ha appoggiato, l’ha tirato. Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Immagina se si spaccava in faccia a noi. Lo ha lanciato, non lo ha appoggiato per quello ho tirato un urlo. Lei ha detto lo ha appoggiato, ma lo ha lanciato! Ha lanciato un bicchiere ragazzi, ci rendiamo conto? Non ho più pazienza con lei, basta. Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia mi sfregiava tutta. Sono sclerata? No ho avuto seriamente paura, mi sono spaventata! Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia. A Katia è andato il bicchiere addosso. Talmente ero spaventata non mi sono accorta di tutto, ma Katia si è alzata e se n’è andata. Ha detto qualcosa sottovoce era arrabbiata. Grazie a questo suo gesto potevamo farci male di brutto”.

Dopo questa ennesima eccellente prova da drama queen direi che votare per eliminare Raffaella Fico dal GF Vip sarebbe pura follia. Gli amanti del trash devono tenere l’influencer napoletana in casa perché a Soleil serve un’antagonista forte che sappia tenerle testa. Sono curioso di vedere quale sarà la prossima mossa della Fico per provare a far squalificare la sua nemica, mi aspetto qualcosa di ancora più teatrale: “Cosa ci fai con quel coltello in mano? Stai affettando il tacchino? Non ti credo, volevi colpirmi. GF prendete provvedimenti“.

PS: comunque non ci sono più i bicchieri di una volta…

La Fico che racconta il bicchiere gate #GFVIP pic.twitter.com/x6JL5u8ssx — Arianna (@Arianni92) October 12, 2021

Questa è la faccia di una donna coraggiosa. Una donna che è scampata miracolosamente a una tragedia.

Una miracolata che ha la fortuna di poterlo raccontare.

Questi sono gli occhi di chi si è trovato faccia a faccia con la morte e le ha riso in faccia!

😭✌️🕊#gfvip pic.twitter.com/4I3gfjeDb3 — enemyisthekey (@enemyisthekey) October 12, 2021