Venerdì sera durante l’ultima puntata del GF Vip Jo Squillo ha annunciato che avrebbe fatto lo sciopero della fame per sensibilizzare sul caso di Chicco Forti. Raffaella Fico e Sophie Codegoni hanno fatto i loro complimenti alla coinquilina, che ha chiesto loro se volessero seguirla in questo percorso. Le due dopo un po’ di perplessità hanno deciso di digiunare insieme a Jo, che in giardino (mentre gli altri facevano una grigliata) ha detto: “Fratelli voi mangiate la carne, noi ci nutriamo invece di spiritualità e di acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta”.

Jo Squillo: “Fate il digiuno per Chico Forti?” Raffaella: “Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg”

Sophie: “Facciamolo, se domani usciamo dobbiamo essere magre” MA CHE MESSAGGIO PASSA? QUI L’ATTIVISMO NON C’ENTRA NULLA #gfvip — Vittoria (@Trash28797634) October 17, 2021

Raffaella Fico e Sophie Codegoni interrompono il digiuno.

Lo sciopero della fame di Raffella e Sophie però pare non si durato molto. Sembra infatti che le due gieffine abbiano già mangiato qualcosa e che non sappiano come dire a Jo Squillo di aver interrotto il digiuno che stavano facendo insieme a lei.

Altro che nutrisi di acqua e spiritualità…



Raffaella e Sophie che devono mangiare di nascosto perché avevano promesso a Jo Squillo di fare lo sciopero della fame con lei ma gli autori gliel’hanno vietato e hanno paura che dia di matto #gfvip pic.twitter.com/sQzuoN1HeO — tina (@bad4tlove_) October 17, 2021

Non ancora, e Sophie e Raffaella non sanno come dirle che vogliono smettere il digiuno #gfvip — Jo Squillo ha mangiato? (@johamangiato) October 17, 2021

Jo Squillo, l’annuncio dello sciopero della fame.