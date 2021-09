Raffaella Fico e Soleil Sorge hanno già litigato nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip per colpa delle nomination.

Ad accendere la miccia fra le due è stato Alfonso Signorini nel momento in cui ha sottolineato una “faccia strana” di Raffaella Fico quando ha salutato per la prima volta Soleil Sorge.

Arrivati al momento delle nomination, l’ex volto di Uomini e Donne ha usato proprio l’aneddoto del conduttore per nominare la sua compagna, culminando il tutto con un ironico “bye b!tch“.

Immediata la reazione di Raffaella Fico: “E pensare che prima mi stavi antipatica, poi ho cambiato idea.. Ora la ricambio di nuovo“. Ed ancora:

“Cosa hai detto? Hai detto una parolaccia se non erro, non è carina da dire, non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa. Non me la sono presa ma non potresti nemmeno citarlo quella roba. Ci sono milioni di italiani che ci guardano! Mammamia come sei perfida! Fra donne dovrebbe esserci solidarietà però non le sto simpatico, va beh!”.