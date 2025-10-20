13.7 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Gossip

Raffaella Fico e Armando Izzo: amore tra spettacolo e calcio

Da stranotizie
Raffaella Fico e Armando Izzo: amore tra spettacolo e calcio

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno finalmente ufficializzato la loro relazione. Dopo settimane di rumor, la showgirl e il calciatore del Monza hanno condiviso sui social una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio, scatenando curiosità tra i fan. L’immagine, apparsa sul profilo Instagram di Raffaella, segna un momento importante per la coppia, che ha scelto di rendere pubblica la loro storia d’amore.

Questo segna una nuova fase per Raffaella Fico, che ha alle spalle una lunga relazione con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Negli ultimi anni, la showgirl aveva mantenuto un profilo basso riguardo la sua vita privata, evitando il gossip. La scelta di mostrare il bacio con Izzo segna, quindi, un cambiamento significativo nel suo approccio.

La foto ha generato un notevole interscambio tra follower, con molti commenti di sorpresa ed entusiasmo per la nuova coppia. L’unione tra una figura del mondo dello spettacolo e un calciatore ha catturato l’attenzione, creando un mix di interesse tra gli appassionati di entrambi i settori.

Armando Izzo, originario di Napoli e classe 1992, ha costruito una carriera solida nel calcio italiano, partendo dalle giovanili del Napoli fino ad affermarsi in Serie A con squadre come Genoa e Torino. Attualmente gioca nel Monza, dove ha guadagnato stima grazie alle sue prestazioni.

Fuori dal campo, Izzo si è sempre mantenuto riservato, lontano dal gossip. Tuttavia, ora la sua relazione con Raffaella Fico lo porta a essere al centro dell’attenzione mediatica anche per motivi personali, in aggiunta alle sue qualità come calciatore.

Articolo precedente
Le Notizie del Giorno: 20 Ottobre 2025 – Aggiornamenti e Analisi
Articolo successivo
Il Falsario: Scopri il Teaser Ufficiale di Netflix Italia!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.