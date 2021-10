All’occhio del GF non sfugge nulla, nella casa più spiata d’Italia ci sono telecamere ovunque, con una condizione particolare in una delle stanze. Nel bagno i gieffini possono stare più tranquilli, perché nonostante anche lì ci siano delle telecamere, le immagini vengono viste soltanto dalla regia (per questioni di sicurezza). Ed è proprio nella toilette che i concorrenti delle passate edizioni si sono rifugiati per i momenti in cui cercavano “relax” e “divertimento”, insomma, ‘Federica’. Quest’anno però pare che la produzione abbia fornito ai gieffini una stanza apposita dove potersi ‘sfogare’ senza essere visti dai telespettatori. Eppure qualcuno ha preferito le ‘vecchie abitudini’ e questo lo sappiamo grazie a Raffaella Fico.

Raffaella Fico becca un maschio mentre si diverte in bagno.

Sembra che ieri mattina la bella napoletana sia entrata in bagno ed abbia trovato uno dei ragazzi in un momento molto, molto intimo. La concorrente ha subito richiuso la porta, ma ormai aveva visto tutto. Raffaella Fico ha raccontato l’accaduto ad alcuni dei suoi coinquilini, ma senza fare il nome a voce alta del ragazzo beccato al wc. Secondo il racconto dei telespettatori che seguono il live e lo commentano su Twitter, sarebbe stata Manila Nazzaro a svelare l’identità del coinquilino appartato in bagno, che pare sia Nicola Pisu.

“Poi Manila ha detto che era Nicola. Alex Belli ha risposto che sono cose naturai e che bisognerebbe farle la mattina presto, così da non essere disturbati. Adesso si spiega perché lui è tra i primi ad alzarsi e a correre in bagno ogni mattina”.

E in effetti Alex ha ragione, si tratta di bisogni fisiologici e naturalissimi.

