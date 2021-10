Raffaella Fico è la prima vera grossa perdita di questo GF Vip. Sarà per questo che lunedì sera molti telespettatori hanno notato la sua assenza tra gli eliminati seduti nello studio del reality. L’ex gieffina è rimasta in silenzio fino a ieri, quando su Instagram ha ringraziato tutti per il supporto: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni….La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all“.

Ma la vera sorpresa è arrivata oggi dall’influencer Amedeo Venza, che ha sganciato un rumor davvero forte. Sembra che la bella napoletana abbia denunciato Soleil Sorge per delle presunte frasi “razziste”: “In questi giorni, già da lunedì, mi avete scritto in tanti per chiedermi che fine avesse fatto Raffaella Fico. Lei non era presente nella puntata. Io non conoscendola mi sono informato bene e mi sono informato. La realtà è che ho scoperto una cosa abbastanza grave. Pare che lei ha denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile, quindi una cosa pesante. Se ne parlerà in puntata? E soprattutto Soleil verrà messa al corrente? Vediamo se la diretta interessata conferma“.

Se questa voce è vera probabilmente domani ne sapremo qualcosa di più, anche se non capisco quali possano essere queste frasi pronunciate da Soleil. Archiviata la polemica per le“scimmie che urlano” (tra l’altro riferita ad Ainett, Samy e Alex), non mi vengono in mente altri scivoloni della Sorge.

Soleil in tribunale dopo la denuncia di Raffaella:#GFVIP pic.twitter.com/7AqoCLlSyh — Sveva stan account (@Garbino_) October 27, 2021

Ma in che senso Raffaella ha denunciato Soleil per delle frasi razziste? #gfvip pic.twitter.com/Glgyhzl3mr — aurora✨🐍 (@rori1712) October 27, 2021

Raffaella Fico e le accuse a Soleil Sorge.

“Ha fatto un’offesa razzista è palese. Ragazzi quella frase era offensiva. Dire scimmie a delle persone di colore è gravissimo e sappiamo tutti cosa significa. Io ho una figlia da tutelare e che già potrebbe subire il razzismo delle persone ignoranti. So bene di cosa parlo e questo fatto non va sottovalutato. Inutile fingere che non intendesse dirlo in modo maligno. Siamo tutti d’accordo, ma alla fine sono l’unica che si espone quando c’è lei. Sembra quasi che avete paura e non lo capisco”.