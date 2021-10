I rumor erano fondati, Raffaella Fico ha davvero denunciato Soleil Sorge. Non si tratta però di una querela per una presunta frase razzista, ma per un termine inglese che in italiano significa “str***a”. Ieri sera la bella napoletana è entrata nella casa del GF Vip per un confronto con l’ex coinquilina e prima di andarsene ha annunciato che le frasi che le sono state rivolte verranno valutate nelle “sedi opportune” (che non sono i salotti di Barbara d’Urso o Silvia Toffanin). Intanto Britney in questo momento è andata a denunciare se stessa…



Raffaella Fico punta il dito contro Soleil.

“Ciao Soleil, questa sera sono venuta qui per dirti di avere più umanità. Al netto del fatto di quello che può succedere all’interno della casa del GF Vip, si può essere amici, ma ci si può anche ignorare. Però ci sono delle affermazioni che non vanno fatte, perché di pessimo gusto. Cose che feriscono la dignità di una persona. Io prima di essere una concorrente e una donna, sono una madre. Sentirti dire certe cose mi ha ferito moltissimo. Dettò ciò, non voglio fare più polemiche. Mi sembrava giusto e corretto ribadire che determinate affermazioni non vanno fatte e che vanno oltre al gioco. Bisogna saper contare e guardare le persone negli occhi per non fare del male agli altri. Delle tue strategie non mi interessa, la tau persona si è palesata subito, ma le cattiverie non si possono accettare. Ci sono state parole orribili, tipo quel termine inglese conosciuto da tutti. Quella parola ha un significato e verrà valutato nelle sedi opportune”.

Soleil provoca: “Non conosci nemmeno la legge Raffaella”.

“Mi vorresti denunciare per un bye b***h?! Tesoro ma non conosci neanche la legge se pensi di potermi querelare per un termine scherzoso. Io vedo tantissima ipocrisia in lei. Quello che ha detto dovrebbe rivolgerlo a se stessa. Ha sempre detto cose brutte su di me. Nel mio caso, ho usato sarcasmo. Vedere una madre e una donna che si pone in quel modo contro di me non è bello. Ora che sei uscita sono tutti più carini con me. Ho tratto le mie conclusioni. Tu hai detto che godevi se mi vedevi piangere e che saresti rimasta soltanto per darmi fastidio”.

L’equilibrio della Casa è messo di nuovo a dura prova con il ritorno di Raffaella, pronta per un importante confronto con Soleil 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/NRyYeWaUoR — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2021

immagini esclusive di raffaella che denuncia soleil #gfvip pic.twitter.com/AORKb6ZEDD — ha stata soleil (@sofattimiei) October 29, 2021