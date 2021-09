Raffaella Fico ha accusato di razzismo Soleil Sorge. Il tutto è nato dopo la lite fra Alex Belli e Samy Youssef che ha diviso in due la casa.

Per cercare di riportare la calma dopo la tempesta Soleil ha sbottato contro il gruppo urlando “smettete di urlare come delle scimmie”, frase che è stata decontestualizzata e riportata in un secondo momento a Raffaella Fico come “Soleil ha dato della scimmia ad Ainett e Samy”.

“Urlate come delle scimmie, non si capisce niente!“, ha ribadito la Stephens alla Fico, che ha letteralmente minacciato di dire tutto in puntata: “Sono cose che non transigo, sono cose che non voglio sentire neanche per gioco. Dare della scimmia ad Ainett e Samy è razzismo. Ha pure preso in giro lui perché non sapeva delle parole in italiano“.

Quando la voce è arrivata alla Sorge, lei ha provato a spiegarsi di nuovo:

“Razzismo? Ma stiamo scherzando. Io l’ho detto nel contesto generale, mica riferito ad una persona. Anche Alex urlava, quindi mi riferivo a chi ha alzato la voce. Soprattutto ad Ainett perché era lei quella che urlava maggiormente, ma era un discorso generale”.

Insomma, Soleil Sorge avrà pure mille difetti ma credo che sia tutto fuorché razzista.

