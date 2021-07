Raffaella Carrà ieri è morta perché da tempo gravemente malata, anche se nessuno lo sapeva. Aveva deciso di vivere la malattia in riservatezza e pure i suoi vicini di casa ne erano all’oscuro, così come il direttore di Rai Uno, che l’aveva chiamata qualche mese fa per proporle un nuovo programma su Rai Uno.

La malattia di Raffaella Carrà, parlano i vicini di casa e Maurizio Costanzo https://t.co/cgZsRmEmkZ #RaffaellaCarra — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 6, 2021

Oggi, Il Messaggero, ha svelato le cause della morte. Ovvero quella malattia che purtroppo l’ha portata via da noi troppo presto. Secondo la fonte Raffaella Carrà era stata colpita da un tumore al polmone, più nel dettaglio un carcinoma.

Lo stesso Sergio Japino, suo compagno di vita per moltissimi anni, ha così commentato gli ultimi giorni di vita della Carrà: “Una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei“.

Che fosse arrivata la fine Raffaella Carrà lo aveva capito. Prima che la malattia se la portasse via aveva dato disposizioni sul suo funerale. “Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri“.

Ieri pomeriggio il conduttore Gianluca Semprini di Estate In Diretta, ha rivelato che quasi nessuno sapeva della sua malattia, ma che nell’ambiente della tv qualcosa era trapelato.