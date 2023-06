Raffaella Carrà, “serviva alle mense dei poveri senza farlo sapere”

Domenica prossima Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni, purtroppo nel luglio del 2021 un tumore polmonare se l’è portata via impedendole di festeggiare questo traguardo con amici, familiari e fan. A pochi giorni dal suo compleanno il giornalista di Famiglia Cristiana Luciano Regolo ha svelato dei dettagli sulla vita di Raffaella Carrà, che sono l’ennesima conferma della splendida donna che era. La conduttrice di Carramba fino a che è stata in salute ha servito alle mense dei poveri, ma senza mai farlo sapere.

“C’era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio: poveri e dimenticati, verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro. Andava, nel più totale anonimato, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze. Nessuno, mentre era in vita, lo ha mai saputo”.