Maria De Filippi è stata tra le prime a pubblicare un pensiero dopo la scomparsa di Raffaella Carrà. Le due regine della tv si sono incontrare soltanto quattro anni fa e di quel momento Kween Mary conserva un bellissimo ricordo. In un’intervista rilasciata a Specchio (La Stampa) la De Filippi ha parlato del suo rapporto con la Carrà ed ha spiegato perché secondo lei era un’icona che piaceva tanto ai gay.

E poi raccontava di essere cresciuta da sola con sua madre. E questo le consentiva di dire che non c’è nessun problema in una famiglia costituita da due uomini o da due donne”.

“Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: “Non è vero”.” – esordisce Maria De Filippi, che ha poi continuato – “Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai. Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi occhi, il suo caschetto, la sua frangia, la sua risata e tutto quello che solo lei sapeva e sa fare. Raccontava storie e continuerà a farlo, faceva emozionare e continuerà a farlo, sapeva cantare e continuerà a farlo, sapeva ballare e continuerà a farlo, sapeva intrattenere e continuerà a farlo. Lei è e sempre sarà la televisione con la T maiuscola, quella a cui tutti ambiscono”.