Raffaella Carrà è nata a Bologna, ha vissuto a Roma, ma è sempre stato Monte Argentario (in provincia di Grosseto) la sua seconda casa. Ed è lì che riposerà in eterno al cimitero di Porto Santo Stefano, dove è stata tumulata ieri.

A chiedere di essere cremata e di essere portata a Monte Argentario è stata proprio Raffaella Carrà negli ultimi giorni di vita, quando aveva capito che non ce l’avrebbe fatta. Poco prima della tumulazione, a Porto Santo Stefano, Don Lusini ha celebrato la messa in presenza di Sergio Japino, suo storico ex compagno.

Raffaella Carrà, all’Argentario un parco in suo onore

Al termine della messa il sindaco della città, Franco Borghini, ha preso parola ed ha annunciato che verrà conferita la cittadinanza onoraria alla compianta artista e le verrà dedicato uno spazio pubblico, più precisamente i nuovi giardini con giochi per bambini in via di realizzazione, non lontani dalla zona del porto. In quel luogo, inoltre, verrà riprodotta su ceramica anche la celebre foto di Oliviero Toscani che ritrae Raffaella Carrà attorniata da bambini. Foto presente anche durante la messa funebre.

“Oggi vogliamo ricordare l’amica e non l’artista. Vogliamo ringraziarla per aver scelto l’Argentario come luogo del suo tempo libero e fonte di ispirazione per la sua carriera. Abbiamo all’inizio accolto Raffaella Carrà con orgoglio, poi con amicizia, poi è diventata parte della nostra comunità. Raffaella sarà sempre una nostra concittadina. Ritengo giusto che il Comune conferisca a Raffaella la cittadinanza onoraria“

tra le foto della camera ardente di Raffaella Carrà c’è questo scatto di Oliviero Toscani. Era la campagna per il lancio dello show di Rai1 “Amore”, il programma per supportare le adozioni a distanza realizzata con 13 onlus. #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/12kmxOB28N — Francesco Canino (@fraversion) July 8, 2021

La località toscana, inoltre, istituirà un premio annuale che porta il nome di Raffaella Carrà, in accordo con i famigliari dell’artista ed infine – sempre alla conduttrice – è stata intitolata un’autovettura che verrà utilizzata da alcuni volontari per iniziative benefiche e di assistenza.