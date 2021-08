Decine e decine di persone in fila da ore per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano, nel Grossetano, dove si svolge la messa dedicata alla diva della tv nel trigesimo dalla sua scomparsa. Presente Sergio Iapino, che ha accompaganato le ceneri della grande artista in questo ultimo viaggio nei luoghi a lei più cari, e dove aveva una villa dove passava l’estate, com’era suo desiderio. Con lui anche il nipote della showgirl, Matteo Pelloni. Ad accogliere i familiari della Carrà il sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini che ha annunciato una serie di iniziative per commemorare la star.

“Per testimoniare l’inscindibile legame tra la nostra Raffaella e la nostra gente – ha detto il sindaco – è giusto ed opportuno che il nostro Comune le conferisca la cittadinanza onoraria. Raffaella è stata, è e sempre continuerà ad essere una nostra concittadina”. L’annuncio è stato sottolineato dalle circa 200 persone presenti in chiesa da un applauso.

Il sindaco ha annunciato anche che alla Carrà verranno intitolati anche i nuovi giardini in corso di realizzazione a Porto Santo Stefano nella zona prospiciente il porto. Borghini ha reso noto anche che in accordo con la famiglia di Raffaella il Comune intende istituire un premio annuale che porti il suo nome. Nell’immediato, inoltre, il Comune ha offerto la famiglia “l’esclusiva possibilità di usufruire della chiesetta del cimitero di Porto Santo Stefano quale luogo dove testimoniare la memoria di Raffaella”.