La scomparsa di Raffaella Carrà è stata come un terremoto in tutt’Italia (e non soltanto). In tv sono decine i personaggi che hanno ricordato l’icona, ma secondo il press agent e grande amico dell’artista, Angelo Perrone, qualcuno avrebbe detto delle falsità. Intervistato da La Presse l’uomo ha fatto delle precisazioni su quanto detto da Giancarlo Magalli.

“Da 2 giorni vedo e sento cose inesatte sul suo conto. Parlano persone che l’hanno conosciuta lontanamente o che non l’hanno conosciuta proprio. Non le farebbe piacere. E poi sento falsità. – si legge su La Presse – Come chi dice, come Giancarlo Magalli, che accettò ‘Pronto, Raffaella?’ perché era in un momento di affanno della sua carriera: ma se veniva dal successo di Fantastico 3! E poi quello viene sempre ricordato come ‘il programma dei fagioli’, ma per lei segnò il passaggio dal sabato sera al mezzogiorno e la sua nuova veste di intervistatrice con ospiti importanti come Pertini e Madre Teresa di Calcutta. Credo le avrebbe fatto più piacere che lo citassero per questo.

Perrone ha raccontato anche un retroscena su Pippo Baudo: “Dice che il suo rammarico è non aver lavorato con lei, ma lei non lo avrebbe mai voluto per rispetto per Corrado. Non avrebbe mai lavorato con lui. Ricordo che prima del Sanremo del 2001 Baudo scrisse una lettera sul Corriere dandole i 10 comandamenti per condurre il Festival. Lei si dispiacque, ma non replicò. Era il suo modo“.

