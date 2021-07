Era il 1971 quando Raffaella Carrà ballò e cantò a Canzonissima il celebre singolo Tuca Tuca, scritto da Gianni Boncompagni e coreografato da Don Lurio ed Enzo Paolo Turchi. Dei nomi citati purtroppo solo quest’ultimo è ancora in vita e – contattato da Il Fatto Quotidiano – ha così ricordato la showgirl.

Ed ancora:

“Lei era ed è – perché non riesco neppure a pensare che non c’è più – una vera star mondiale. Tutti la amano per il suo carisma, la sua personalità, a prescindere dalla sua bravura. La amano i bambini, gli adulti, i giovani. Abbraccia tutte le generazioni. Quando scendeva dal palco, poi, era una persona normalissima. La incontravi al supermercato a fare la spesa in tuta… Siccome l’ho conosciuta, posso dire con certezza che non ce ne saranno più di star come lei. Lo dico perché è la verità. Perché conosco Raffaella. Non ci sarà mai più una come lei. I ricordi con lei sono tanti, difficile sceglierne uno. Abbiamo vissuto tanto all’estero. Insieme, abbiamo girato il mondo con le tournée. Si partiva e si tornava dopo sei mesi, e lei – dovunque si andava – veniva sempre accolta con un grandissimo affetto”.

Infine ha concluso:

“Ho appreso della morte di Raffaella in un modo un po’ bruttarello. Ero in macchina, stavo guidando, quando mi ha chiamato una persona a me cara per comunicarmi la notizia. È stato davvero un colpo incredibile, mi sono dovuto fermare: mi sembrava impossibile. Ci eravamo sentiti un mese fa ma non mi aveva detto niente che stava male. Nessuno se l’aspettava. Lei, come sempre, con grande dignità, non voleva coinvolgere gli altri nelle cose brutte. Per me è stata una sorella. C’è stato un rapporto talmente forte che per me è stato come perdere una persona di famiglia”.