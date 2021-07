A parte pochi intimi, nessuno sapeva della malattia di Raffaella Carrà, nemmeno i suoi colleghi. Barbara Boncompagni ha rivelato che l’icona internazionale aveva evitato di dirlo per non far soffrire il suo amato pubblico. Il Messaggero ha smentito le ridicole voci messe in giro da qualcuno sui social, circa delle complicazioni dovute al vaccino anti Covid ed ha rivelato che Raffaella sarebbe morta a causa di un brutto tumore ai polmoni.

Raffaella Carrà non c’è più e invece questi rifiuti umani dei no vax sono ancora tra noi, non ho altro da dire. https://t.co/wkSyR6oF1L — el niño (laura) (@teamvlorelai) July 5, 2021

I no vax sciacalli anche su Raffaella nazionale no per favore — QueenofPromise⨺ (@GaiaFromMars) July 5, 2021

Non è possibile che anche in questo caso io debba leggere i no vax dire che Raffaella sia morta per aver fatto il vaccino. Quand’è che vi estinguete? — Tizia simpatica ||-// (@mcbeatIes) July 5, 2021

Raffaella Carrà, la conferma del prof Mangiaracina.

Ieri il prof. Giacomo Mangiaracina ha parlato delle cause della scomparsa di Raffaella Carrà. Il medico chirurgo e docente all’Università La Sapienza (anche Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione e fondatore e della Società Italiana di Tabaccologia) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Genetica oggi” su Radio Cusano Campus ed ha spiegato che a portarci via la Carrà sarebbe stato un tumore.