Raffaella Carrà, prima dei funerali previsti per venerdì, è stata salutata dai fan e dai colleghi durante il lungo corteo funebre. Il feretro, oggi pomeriggio, ha infatti toccato i vari punti salienti della sua carriera artistica.

Partito da casa sua in Via Nemea 21, ha poi toccato l’Auditorium Rai del Foro Italico in via Teulada 66, poi è arrivato al Teatro delle Vittorie ed infine anche alla sede Rai di Viale Mazzini. Fra i tanti volti noti corsi a salutarla abbiamo visto Milly Carlucci, Bruno Vespa, Giancarlo Magalli ed anche Flavio Insinna.

Il feretro, infine, è stato portato in Campidoglio e posizionato nella Sala Protomoteca dove è stata allestita la camera ardente che sarà aperta dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, per poi riaprire domani mattina alle 08:00 fino alle 12:00 e dalle 18:00 fino a mezzanotte.

Raffaella Carrà, il corteo funebre col feretro in diretta su RaiUno: le immagini più belle

L’applauso interminabile all’arrivo di #RaffaellaCarra nel cortile Rai di Via Teulada pic.twitter.com/BZJ8QbasJU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 7, 2021

Che tristezza ragazzi. Sembra se ne sia andata una di famiglia. Un’amica. Ciao Raffa. #RaffaellaCarra pic.twitter.com/S7NA8eiVg1 — Matteothevagabond (@matteovagabond) July 7, 2021

Al corteo funebre ci sono tantissimi giovani: #RaffaellaCarrà è senza tempo.

Ha reso il mondo più libero e leggero#CiaoRaffaella pic.twitter.com/mFmOIWgHI0 — Cinguetterai (@Cinguetterai) July 7, 2021