La scomparsa di Raffaella Carrà ha scosso tutti ed ha lasciato un enorme vuoto. Colleghi, fan, politici (anche stranieri) e pure il mondo del calcio ha voluto omaggiare la grandissima icona. Durante la partita di Euro 2020 tra Spagna e Italia, alcuni pezzi storici della Raffa sono stati inseriti nella playlist utilizzata nel pre partita.

Ma non è finita qui, perché la nostra Raffaella è stata ricordata anche ieri sera per la finale degli europei. Subito dopo la vittoria dell’Italia, a Wembley hanno suonato ‘A Far l’Amore Comincia Tu‘. Un’emozione unica vedere lo stadio londinese vestito del tricolore con in sottofondo la hit della Carrà. Un giustissimo omaggio alla più grande star italiana. Subito dopo il pezzo di Raffaella Carrà a Wembley hanno suonato ‘Notti Magiche’ di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

E adesso che si sono chiusi gli europei speriamo che venga ascoltato l’appello di Milly Carlucci. La conduttrice ha chiesto che l’Auditorium Rai del Foro Italico (dove Raffaella Carrà ha registrato per anni i suoi programmi) venga intitolato alla star del Tuca Tuca.

Raffaella Carrà blasting through the speakers at Wembley once again makes my heart sing, even though it is broken at our #eng loss #Euro2020Final #ITAENG #ENGITA #ItaliaInghilterra

— Gillian (@agnetha666) July 11, 2021