“Ha ispirato noi spagnoli per decenni, avrà la sua piazza come merita”.

Milly Carlucci ha proposto di intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico a Raffaella Carrà e in Spagna hanno avuto un’idea simile. Alcuni esponenti del partito Mas Pais (Mas Madrid) vogliono dedicare una piazza all’icona italiana. Il luogo scelto si trova in pieno centro nella capitale spagnola ed è una deliziosa piazzetta posizionata lungo una delle vie dello shopping, Calle Fuencarrall.

L’assessore Jorge García Castaño ha dichiarato: “Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Dobbiamo omaggiarla al più presto. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze“.

In una nota il partito Mas Pais ha scritto: “Raffaella Carrà, Madrid ti ama e non ti dimenticherà. In onore della sua lotta per la libertà, vogliamo che Madrid abbia una piazza a lei dedicata“.

Leggere di tutto questo amore anche fuori dall’Italia è commovente. Nessuna come lei.

ÚLTIMA HORA – Ha muerto la grandísima Raffaella Carrá. Todo un mito, un icono que permanecerá para siempre en el imaginario colectivo de medio planeta. Cantémosla — > https://t.co/Avtk1zu5SN #DEP pic.twitter.com/i2HnWuMQLE — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) July 5, 2021

Este video de argentinos cantando #Fiesta de Raffaella Carrá es extraordinario. Desde el segundo 32 no tiene desperdicio. pic.twitter.com/I8r2IbJQZU — Javi Fernandez 🎙 🎮 (@javifernandez) July 5, 2021

Tú eres la grande… y yo la aprendiz!! 🙏🥰 Siempre te canto y siempre te cantaré.. Tus abrazos daban vida… Ciao, amiga… Te quiero… 💖💖#EternaRaffaella #RaffaellaCarrá pic.twitter.com/FVKcvbhAah — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) July 5, 2021

