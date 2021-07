La notizia della scomparsa di Raffaella Carrà è stata un vero choc per tutti. Nessuno si aspettava di salutare così presto questa grande icona, anche perché non sapevamo che fosse malata da tempo. In un’intervista rilasciata a La Stampa Barbara Boncompagni ha ricordato tutti i momenti passati insieme all’ex compagna di suo padre, che per lei è stata una figura fondamentale. La figlia di Gianni Boncompagni ha anche spiegato come mai Raffaella Carrà non ha parlato al suo pubblico del male che l’ha portata via.

“Della sua malattia non si sapeva nulla. Come mai? Aveva preso la scelta di non far soffrire, il massimo della riservatezza. È andata via in punta di piedi come i grandi, come Ennio Morricone. Oltretutto lei detestava le celebrazioni, non era per il passato. Credeva di non smuovere l’aria così facendo, invece il dolore collettivo per questa figura luminosa ha preso il sopravvento pure su di lei”.

Com’era in privato Raffaella Carrà? «Una donna speciale. Con me e le mie sorelle è stata fantastica: è piombata nella vita di un padre single con 3 bambine, è stata una presenza affettuosa, complice. Era una donna sensibile e sapeva leggerti dentro», risponde Barbara Boncompagni — Michele Arnese (@Michele_Arnese) July 7, 2021

Raffaella Carrà, il ricordo di Barbara Boncompagni ‘è andata via da vera signora’.

Al Corriere della Sera Barbara Boncompagni ha raccontato di come la Raffa nazionale ha vissuto l’anno di lockdown. La figlia di Gianni ha anche aggiunto che negli ultimi giorni non aveva sentito la Carrà direttamente.