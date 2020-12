La musica di Raffaella Carrà è stata finalmente celebrata in un musical che sbarcherà in Italia, più precisamente il prossimo 25 gennaio, in esclusiva su PrimeVideo di Amazon.

Ambientato nella Spagna degli anni Settanta, Explota Explota (tradotto in italiano in Ballo Ballo) è un musical prodotto dall’esordiente Nacho Alvarez e presentato per la prima volta al Torino Film Festival.

Come riportato da Gay.it, Ballo Ballo è una commedia musicale ambientata in Spagna negli anni Settanta, periodo segnato da una rigida censura dei costumi.

“Maria è una ragazza piena di vita e voglia di libertà, con la grande passione del ballo. Dopo avere abbandonato il suo promesso sposo davanti all’altare di una chiesa di Roma, torna a Madrid per scoprire cosa vuole davvero dalla vita. Va a vivere con la sua amica Amparo e con un colpo di fortuna riesce a entrare nel corpo di ballo del programma di maggior successo del momento, “Las noches de Rosa”. Lì si innamora di Pablo, figlio del temibile censore televisivo Celedonio, che sta seguendo le orme del padre nell’emittente televisiva. Accompagnati dai più grandi successi di Raffaella Carrà, in un turbinio di musiche e di coreografie in technicolor, scopriremo se vale davvero la pena andare contro ogni regola e avere il coraggio di cambiare radicalmente la propria vita”.

