La morte di Raffaella Carrà ha toccato davvero tutti, i fan, chi è cresciuto con la sua musica, con i suoi programmi e ovviamente i colleghi. La Raffa è una vera icona e questo termine non è esagerato per descrivere la sua grandezza. In queste ora da Carlo Conti, Simona Ventura, Mara Venier a Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, sono tantissimi i big del piccolo schermo che hanno voluto salutare la Carrà.

Da Carlo Conti a Mara Venier e Antonella Clerici, i saluti a Raffaella.

“Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona della tv . Per sempre”.

Ciao Raffaella, per me sei stata una fonte inesauribile di ispirazione. Tutti noi ti dobbiamo tanto

Davvero non si trovano le parole giuste di fronte alla scomparsa della “mamma” di tutte noi, l’unica e inimitabile Raffaella, la storia della tv, sono sconvolta, ci mancherà da morire 🙏 #RaffaellaCarrà #Raffa pic.twitter.com/KTyo3RJQPM — Stefania Orlando (@stefyorlando) July 5, 2021

“Un grande dolore. Ciao Raffaella, sei e rimarrai la più brava. Riposa in pace”.

“Raffaella, con te se ne va un pezzo della nostra vita. Sei entrata nelle nostre case, il tuo sorriso, la tua risata, la tua gioia di vivere hanno accompagnato la nostra infanzia, la nostra giovinezza. Eri di famiglia. Una di noi. Ci mancherai tanto”.

“Sei stata per tutte noi un’icona da imitare, un punto di riferimento x chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillerà in eterno”.

“Oggi si è spenta una delle stelle più luminose dello spettacolo . Un dolore immenso . Ma Raffa risplenderà per sempre e non morirà mai”.