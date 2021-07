“Se l’avessi incontrata in un altro momento, se fossi stato un po’ più grande, probabilmente mi sarei innamorato di lei. Era una donna molto bella, con grandi valori, non carrierista, non cattiva, non volgare, animata da bei pensieri. […] Si chiedeva sempre cosa avrebbe potuto fare per gli altri, come avrebbe potuto utilizzare il suo successo per far del bene alle persone. Credo sia andata via sapendo che tutti l’amavano”.