Raffaella Carrà, dopo il lungo corteo funebre, è stata portata alla camera ardente che sarà aperta dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, per poi riaprire domani mattina alle 08:00 fino alle 12:00 e dalle 18:00 fino a mezzanotte.

Il corteo funebre, come già scritto, ha toccato tutti i punti salienti della vita romana di Raffaella Carrà, da casa sua agli studi della Rai, fino al Foro Italico dove veniva realizzato Carramba Che Sorpresa.

Proprio al corteo hanno partecipato vari big della Rai, da Milly Carlucci a Bruno Vespa, passando per Giancarlo Magalli fino a Flavio Insinna. La stessa Antonella Clerici – a distanza perché non abita a Roma – ha lasciato un bel messaggio pubblico.

A riportare fedelmente i discorsi dei big della Rai presenti al corteo funebre è stato FanPage.

“Raffaella era la donna del sorriso, il suo modo di fare spettacolo era teso a portare emozione, quella che ti dà un tremolio nel cuore e una lacrima benefica” – ha dichiarato Milly Carlucci – “Qui dentro (Foro Italico) ha fatto una vera rivoluzione garbata con Carramba. Si è sempre saputa adattare ad un mondo che cambia. Da soubrette è diventata direttore artistico: una vera e propria evoluzione del ruolo femminile. L’ho incrociata spesso, ma ho solo un rimpianto: quello di non averla avuta come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle. Quest’anno l’avevo cercata, io stavo facendo il Cantante Mascherato, ma non ci ha risposto. Abbiamo pensato fosse impegnata all’estero, ma evidentemente stava già male e cos’ non abbiamo insistito”.

E ancora:

“Non voleva venire nessuno in quel programma perché non capivano le potenzialità. Andreotti, invece, fu uno dei primi a capire. Da quel momento in poi abbiamo avuto la fila. C’è stata anche Madre Teresa. Raffaella aveva la cultura del sorriso, sapeva intrattenere con gentilezza. Era leggera, leggerissima”, le parole di Giancarlo Magalli .

Infine:

“C’è da ringraziare perché è un talento straordinario, una signora in scena che continuerà a farci ballare con la sua “Rumore”, ma come tutte le persone straordinarie, è andata via senza far “Rumore” – ha commentato un commosso Flavio Insinna – “Stavo lavorando, vado in camerino e controllo le notizie sul cellulare, credevo a uno scherzo di brutto gusto ma purtroppo non era così. […] Era avanti nel gusto, nello stile, nel modo di lavorare, era veramente avanti e lo sarà sempre. Per noi, la paura, è per chi resta, il problema è per chi resta”.