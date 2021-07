La bandiera arcobaleno posata da Vladimir Luxuria sulla bara di Raffaella Carrà è stata strumentalizzata da alcuni esponenti della destra di cui non voglio fare neanche il nome.

Quel gesto è stato però a mio avviso doveroso dato che Raffaella Carrà ha sempre dichiarato apertamente di essere vicina alla comunità LGBT+ fin dai primissimi anni ’70.

Recentemente su questo sito ho anche fatto un articolo ricordando tutte le volte che la showgirl ha combattuto l’omofobia, senza ovviamente dimenticare le più recenti, come quando si è presentata con una giacca con l’arcobaleno durante la prima puntata della prima edizione di The Voice Of Italy come appoggio alle Unioni Civili, allora discusse in Parlamento.

Raffaella Carrà, il discorso in favore delle adozioni da parte delle coppie gay

Raffaella Carrà è sempre stata ORGOGLIOSA di supportare la comunità LGBT+ ancor prima che andasse di moda farlo. A tal proposito voglio ricordare per l’ennesima volta un suo splendido discorso in favore delle adozioni da parte delle coppie gay. Argomento purtroppo non ancora affrontato a livello politico nel nostro paese.

“Le voglio dire una cosa: io sono cresciuta senza un padre. Era danaroso, ma troppo playboy, e mia madre divorziò nel 1945. Era molto avanti, forse qualcosa mi è rimasto. Non mi sono mai voluta sposare e mi ha sempre fatto arrabbiare non poter adottare figli senza l’obbligo di quest’anello! Oggi, quando si parla delle adozioni a coppie gay, ma anche etero, faccio un pensiero: “Ma io con chi sono nata, con chi sono cresciuta?” Mi rispondo: con due donne, mia madre e mia nonna. Facciamoli uscire i bambini dagli orfanotrofi, non crescono così male anche se avranno due padri o due madri. Io le ho avute. Sono venuta male?”.

Grazie ancora di tutto, Raffaella.