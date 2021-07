Dopo Madrid anche una città italiana ha deciso di intitolare a Raffaella Carrà un luogo pubblico. Si tratta di una città simbolo (proprio come la capitale spagnola che la conduttrice tanto amava), Bologna, dov’è nata l’icona 78 anni fa.

Ieri il Consiglio Comunale del capoluogo emiliano ha messo nero su bianco la richiesta di dedicare alla memoria della Carrà una piazza o una strada. L’ordine del giorno è stato approvato, ma non all’unanimità, non hanno partecipato infatti due consiglieri della Lega, Umberto Bosco e Mirka Cocconcelli. E adesso speriamo che lo stesso accada anche a Roma, città in cui la Raffa (inter)nazionale ha vissuto fino al giorno della sua scomparsa.

È la Spagna il primo paese a ricordare con qualcosa di concreto e immediato il talento senza tempo di Raffaella Carrà: a Madrid verrà dedicata a lei una piazza mentre in Italia siamo messi ancora così pic.twitter.com/spC9AIAz06 — ♥️ (@_bobimami) July 17, 2021

📌 “È ufficiale: fra numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di #Madrid ci sarà una piazza col nome della grande #RaffaellaCarrà“. E’ quanto si legge su profilo facebook di Raffaella Carrà attualmente gestito da familiari della regina della televisione — RTL 102.5 (@rtl1025) July 15, 2021

È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. pic.twitter.com/AV60XjyjLd — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) July 15, 2021

Raffaella Carrà icona a 360°, il testo del Consiglio comunale di Bologna.