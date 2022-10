Raffaele Sollecito e Amanda Knox insieme a Gubbio

Amanda Knox e Raffaele Sollecito insieme a Gubbio, in Umbria, a 15 anni dall’omicidio di Meredith Kercher a Perugia. Nel 2015, la Corte di Cassazione ha annullato le condanne comminate a Knox e Sollecito, che oggi hanno 35 e 38 anni. Il tabloid The Mirror pubblica le foto del viaggio compiuto a giugno. Il quotidiano riporta che la coppia avrebbe dovuto visitare Gubbio il 2 novembre 2007, quando Meredith Kercher venne trovata morta.

“Stavamo programmando di andare lì nel giorno in cui il corpo di Meredith è stato trovato. Stavamo programmando quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e avevamo del tempo libero in quel giorno. Questo era il piano prima della scoperta dell’omicidio di Meredith”, le parole di Sollecito al Mirror.

A quasi 15 anni dalla morte di Meredith Kercher, è nata l’idea del viaggio. Amanda Knox “parlava di andare dopo tutto questo tempo con la sua famiglia, vedevo che stavano programmando molte cose da fare lì. E’ stato dolce e amaro tornare dove saremmo dovuti andare in circostanze del tutto diverse, ma è stato bello per noi poter parlare di qualcosa che non fosse il caso”. Amanda “si trovava tra Milano e Perugia. E’ stato molto piacevole”.