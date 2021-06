Raffaele Renda dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi si è fidanzato con la ballerina Martina Miliddi che – secondo i rumor – era stata presa in considerazione da Alfonso Signorini per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A domanda diretta “Come ti fanno stare gli insulti che avete ricevuto tu e Martina?“, Raffaele Renda ha deciso di rompere il silenzio e rispondere una volta per tutte agli haters:

“Non volevo parlare di questa cosa ma vedo nelle domande che vi interessa il mio stato d’animo attuale legato a questa situazione e per questo vi ringrazio” – ha dichiarato il cantante – “Se devo essere sincero, ho visto tanta tristezza e frustrazione in questi giorni, commenti che vanno oltre la libertà di pensiero e colpiscono tanto nel personale. Penso che molte persone dietro ad un telefono si sentano padroni del mondo e supereroi con il potere di sentenziare su ogni cosa ma purtroppo non è così… per fortuna mi reputo una persona forte, in grado di scindere ogni cosa, allontanando la negatività e facendomi una grande risata leggendo certe cose. Mi rendo conto però, che non tutti sono come me e che dinanzi a commenti di questo peso molte persone cadono in vuoti dalla quale è difficile uscirne. Non voglio dilungarmi ancora ma l’unica cosa che mi sento di dire è: pesate ciò che dite e non sentitevi autorizzati di giudicare a morte solo pechè le nostre vite sono di “dominio pubblico”, perché prima di tutto siamo persone che hanno dei sentimenti.”.

Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno ricevendo parecchie critiche in queste settimane perché hanno ufficializzato la loro relazione, nata dopo che lei ha chiuso definitivamente con Aka7even, finalista di Amici.

Un triangolo amoroso che è stato commentato anche da Anna Pettinelli durante una recente intervista.

“Aka7even e Martina negli ultimi tempi si erano già allontanati. È facile vivere in una casa e provare affetto verso un’altra persona. Ma a quell’età quante volte siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro? Ad occhio Luca era più preso di quanto lo fosse Martina. Poi lei si è allontanata e Luca, invece di piangersi addosso, l’ha subito superata. È stato molto risoluto. Luca e Martina litigavano continuamente, nel daytime non si vedeva tutto. Sono ragazzi e vivono i loro sentimenti in questa maniera“.