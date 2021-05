Nella scuola di Amici 20 si era creato una sorta di triangolo tra Raffaele Renda, Martina Miliddi e Aka7even. La ballerina durante il programma ha avuto una storia con il cantante di Loca, ma pare si fosse presa una mezza cotta per Raffaele Renda.

Adesso la Miliddi ha chiuso con Aka7even e sembra stia conoscendo meglio Raffaele. Questo almeno è quello che ha rivelato lui in un’intervista rilasciata a Stefano Fisico durante una diretta Instagram.

“Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so”.

L’edizione di Amici di quest’anno ce la ricorderemo a lungo, non solo per gli ascolti record, ma anche per le dinamiche. Non si erano mai visti così tanti intrecci e storie (anche più che negli ultimi GF Vip).

Si ma cosa succederà quando Aka uscito scoprirà di Martina e Raffaele?? Io voglio un Gf a casa di Aka. Telecamere accese 24/24h per le sue reaction. #Amici20 — Gia (@Gianlu22222) May 14, 2021

Raffaele su Radio smeraldo quando gli hanno chiesto di Martina: “ci stiamo sentendo, ci stiamo conoscendo meglio e se son rose…” #Amici20 pic.twitter.com/oiOHToykAw — Angelica (@Angelic73474726) May 14, 2021

Raffaele Renda su Martina: l’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni (del 3 maggio).

“Se Martina si era presa una cotta per me? Diciamo che è stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica. Per adesso sono single. Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita.

Ora ho tanti progetti, vorrei afre tanti concerti, ma so che non è possibile. Non c’è cosa più bella che sentire i tuoi pezzi cantati dalla gente, sentire il calore delle persone. Vorrei pubblicare presto il cd, ho altri inediti pronti.

Per quanto riguarda la vittoria di Amici spero vinca Giulia, l’ho sempre stimata tanto, mi piace molto come balla ed è una persona fantastica“.