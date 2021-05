Giulia e Sangio; Rosa e Deddy non sono le uniche coppie nate nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dato che in questi giorni sono usciti allo scoperto anche Raffaele Renda e Martina Miliddi, come testimoniano le loro immagini su Instagram ed un video che li ritrae mano nella mano pubblicato da Webboh. I due sono stati avvistati a Cagliari, città dove vive lei.

Il video di Raffaele e Martina lo carichiamo solo qui ❤️👀 pic.twitter.com/ekyCPLMErj — Webboh (@webbohit) May 31, 2021

Pronta a essere bloccata ma devo confessare che Martina sta meglio con Raffaele👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯 pic.twitter.com/ZwboJo298g — 🎡 (@vivoinparanoia) May 31, 2021

non martina e raffaele insieme pic.twitter.com/ffBpJdc9wX — Vipera Trash 🐍 (@gIassify) May 30, 2021

Il cantante aveva così commentato la frequentazione con la Miliddi: “Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so”, reduce da un flirt con Aka7even che in questi giorni ha defollowato entrambi da Instagram.

Raffaele Renda a Verissimo: “Martina si era infatuata di me mentre stava con Aka7even”

“Martina c’è stata sempre, quando ero giù. Io tendo a chiudermi e isolarmi e veniva da me. Una bella presenza. Se si è infatuata di me? Sì, è stato difficile. Mi trovavo in una situazione cui non sono abituato, sotto le telecamere, sotto tensione. Non è stato facile gestire quella situazione. Luca prima era un mio grande amico e lei anche. Mi sono trovato in mezzo a questa cosa che non sapevo gestire. Non so neanche io com’è andata a finire. Ne ho parlato con Aka perché mi sembrava giusto, ma forse dovevo parlarne prima con lei. È successo un casino“.

Aka7even e Martina, la crisi prima di Raffaele

A parlare di una crisi fra Martina Miliddi ed il cantante di Loca c’ha pensato anche Anna Pettinelli qualche giorno fa.

“Aka7even e Martina negli ultimi tempi si erano già allontanati. È facile vivere in una casa e provare affetto verso un’altra persona. Ma a quell’età quante volte siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro? Ad occhio Luca era più preso di quanto lo fosse Martina. Poi lei si è allontanata e Luca, invece di piangersi addosso, l’ha subito superata. È stato molto risoluto. Luca e Martina litigavano continuamente, nel daytime non si vedeva tutto. Sono ragazzi e vivono i loro sentimenti in questa maniera“.

Martina è anche in lizza per entrare al GF Vip.