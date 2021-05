Non solo Sangiovanni e Giulia Stabile, ad Amici 20 è nata un’altra coppia, quella formata da Martina Miliddi e Aka7even. I due però si sono lasciati e adesso lei sta con un altro ex alunno, Raffaele Renda. Proprio il cantante di Focu Meu in una nuova intervista rilasciata a Superguida Tv ha parlato della loro relazione.

“La nostra frequentazione procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà.

Io “guastafeste” del rapporto tra Martina e Aka7even ? C’è stato un momento di difficoltà perché io ero molto amico di Martina ma anche di Luca. Non mi sembrava il caso di mettermi in mezzo al loro rapporto. E’ stata più la decisione di Martina di chiudere il rapporto con Luca che mia perché io non ho mai fatto nulla. Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati. Una volta usciti, le vite vanno avanti. Lei è libera e anche io lo sono. Pertanto, possiamo entrambi ritentare una situazione“.

La Miliddi al GF Vip? Parla Raffaele Renda.

“Martina ha già smentito questa notizia. Penso che lei sia fedele al ballo e questa esperienza non avrebbe attinenza con il suo percorso. Nella vita, poi, mai dire mai”.