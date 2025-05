Raffaele Galano: Tragedia di un incidente mortale sul lavoro all’Aristoncavi di Brendola

Tragedia sul lavoro a Brendola, dove Raffaele Galano, 58 anni, capoturno esperto all’Aristoncavi, è morto dopo essere stato trascinato da un macchinario. L’incidente è avvenuto il 5 maggio, poco dopo le 7, all’interno dello stabilimento specializzato nella produzione di cavi elettrici. Galano, residente a Vicenza ma originario della Campania, ha perso la vita sul posto dopo che un ingranaggio in movimento ha risucchiato un suo braccio, trascinandolo all’interno della macchina e uccidendolo istantaneamente.

I colleghi, accortisi subito dell’accaduto, hanno tentato di liberarlo e attivato le procedure di emergenza, ma i soccorsi, tra cui il Suem 118 e i vigili del fuoco di Arzignano, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul luogo dell’incidente sono attualmente impegnati i carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 8 Berica per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

L’azienda Aristoncavi ha espresso profondo cordoglio per la perdita di Galano, descrivendolo come un collaboratore di lunga data. Il segretario generale della Uil Veneto ha sottolineato la tragicità della situazione, evidenziando che, nonostante l’attenzione alla sicurezza sul lavoro, gli incidenti continuano a verificarsi. Anche gli esponenti politici hanno commentato la situazione, citando un numero preoccupante di incidenti sul lavoro in Veneto dall’inizio dell’anno. La consigliera regionale Chiara Luisetto ha riportato che nei primi due mesi del 2025 ci sono già stati 15 decessi, evidenziando l’urgenza di migliorare la cultura della sicurezza.