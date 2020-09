Rischio focolaio. La notizia della positività al Covid die di sua moglie sta mettendo in allarme non solo il sistema di prevenzione dell’Asl Bari, ma anche il dipartimento sanitario regionale. Per un motivo semplice: Fitto ha saputo mercoledì scorso che un suo stretto collaboratore era risultato positivo al test Covid – come segnalato in un post su Facebook dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato presidente del centrodestra alle ultime regionali – e per questo motivo ha deciso di fare il test risultando positivo insieme alla moglie e mettendosi in quarantena.

Il problema è che solo pochi giorni prima erano in pieno svolgimento le ultime attività frenetiche di campagna elettorale e soprattutto da domenica era stato allestito un comitato elettorale in un albergo del centro di Bari per seguire l’esito del voto. Ora dunque con l’annuncio di Fitto proprio quel comitato finisce sotto osservazione da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Bari. Anche perché si trovava in un luogo chiuso, è stato frequentato da centinaia di persone e non tutti i presenti indossavano correttamente la mascherina. Sotto particolare osservazione anche i microfoni di radio e tv (locali e nazionali). Nelle concitate ore del lunedì post elettorale non sarebbero stati rispettati i protocolli di sicurezza.

Non è un caso che siano già in corso decine di tracciamenti di contatti di chi tra domenica e lunedì ha frequentato il comitato elettorale del centrodestra. Fra questi ci sono politici locali, in gran parte, ma anche simpatizzanti e decine di giornalisti e operatori televisivi che hanno fatto la spola fra il comitato di Fitto e quello di Michele Emiliano, poco distante ma all’aperto. Si sta dunque cercando di ricostruire la catena dei contatti di quello che potrebbe diventare uno dei più grandi focolai della regione, non fosse altro perché Fitto negli ultimi giorni ha incontrato migliaia di persone provenienti da varie parti della Puglia. Anche per questo l’Asl di Bari sta addirittura pensando di predisporre delle tende dedicate per effettuare i test relativi al tracciamento dei contatti e provare a spegnere il possibile focolaio.

L’europarlamentare salentino ha dato la notizia tramite i social: “Solo io e mia moglie siamo risultati positivi – ha scritto Fitto – continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti a presto, spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa”.

Appena due settimane fa Fitto aveva effettuato insieme a Giorgia Meloni un test sierologico per scongiurare l’ipotesi di positività visto che il 24 agosto scorso aveva visitato insieme alla leader di Fratelli d’Italia senza mascherine e dispositivi di protezione un’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, diventata uno dei più grossi focolai di Coronavirus pugliesi nei giorni successivi.