Rafah: Israele riapre parzialmente il valico

Il conflitto nella regione influenza le dinamiche di attraversamento dei confini. Le recenti decisioni possono avere un impatto sulla situazione umanitaria.

Le autorità israeliane hanno permesso una riapertura limitata del valico di Rafah per il transito in entrata e in uscita. La misura riguarda sia persone che merci, ma le operazioni rimangono parziali e soggette a controlli.