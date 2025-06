Rafael Nadal: La Racchetta da Record Vende per 157.333$

Rafael Nadal è una delle figure più iconiche del tennis mondiale, avendo collezionato 92 titoli ATP, tra cui 22 tornei del Grande Slam e un record di 14 Roland Garros. Noto per la sua straordinaria carriera, la predominanza di Nadal sulla terra rossa è evidenziata dalle 63 vittorie su questa superficie.

Nonostante la sua eccezionale carriera, resta l’unico grande trofeo che gli manca: le ATP Finals. Tuttavia, questo non intacca la sua leggendaria reputazione. La racchetta con cui ha vinto il Roland Garros 2017, battendo in finale Stan Wawrinka, è stata recentemente venduta all’asta per 157.333 dollari, diventando così la racchetta più cara mai venduta nella storia del tennis. La vendita è stata gestita dalla piattaforma Prestige Memorabilia, specializzata in oggetti sportivi iconici.

La vittoria del 2017 segnò il ritorno di Nadal dopo una serie di infortuni, riaffermando il suo dominio sulla terra battuta e consolidando la sua posizione nella classifica ATP. Prima di questa vendita, il record era detenuto dalla racchetta utilizzata nella finale degli Australian Open 2022, venduta per 139.700 dollari. Ora, con questo nuovo primato, Nadal continua a riscrivere la storia del tennis.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it