8.1 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Sport

Rafael Jodar diventa professionista

Da stranotizie
Rafael Jodar diventa professionista

Dopo il bel risultato alle Next Gen ATP Finals, il tennista spagnolo Rafael Jodar decide di passare definitivamente alla carriera professionistica. Rafael Jodar è ufficialmente un giocatore professionista. Il 19enne spagnolo, dopo la semifinale alle Next Gen ATP Finals, ha deciso di lasciarsi alle spalle l’esperienza di quattro mesi a livello NCAA in cui aveva abbinato l’attività tennistica a quella degli studi universitari. Una crescita evidente che lo rendono uno dei giovani più interessanti nel panorama internazionale: attualmente il madrileno è n.168 del mondo e prenderà parte alle qualificazioni degli Australian Open e da ora in avanti farà il tennista a tempo pieno.

Articolo precedente
Olio EVO Italiano Patrimonio della Salute
Articolo successivo
Suicidio assistito in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.