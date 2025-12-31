Rafael Jodar diventa professionista

Dopo il bel risultato alle Next Gen ATP Finals, il tennista spagnolo Rafael Jodar decide di passare definitivamente alla carriera professionistica. Rafael Jodar è ufficialmente un giocatore professionista. Il 19enne spagnolo, dopo la semifinale alle Next Gen ATP Finals, ha deciso di lasciarsi alle spalle l’esperienza di quattro mesi a livello NCAA in cui aveva abbinato l’attività tennistica a quella degli studi universitari. Una crescita evidente che lo rendono uno dei giovani più interessanti nel panorama internazionale: attualmente il madrileno è n.168 del mondo e prenderà parte alle qualificazioni degli Australian Open e da ora in avanti farà il tennista a tempo pieno.