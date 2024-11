Rafa si ritira, Spagna sconfitta in Coppa Davis

Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis dopo una carriera straordinaria, culminata con la sconfitta della Spagna contro l’Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2024. Il 38enne, nella sua ultima partita, è stato battuto da Botic van der Zandschulp con un punteggio di 6-4, 6-4 nel primo singolare. Carlos Alcaraz ha poi pareggiato il punteggio per la Spagna, superando Tallon Griekspoor con un punteggio di 7-6 (7-0), 6-3. La sfida è stata decisa dal doppio, dove la coppia olandese Oolhoff-Van der Zandschulp ha trionfato su Alcaraz-Granollers con un doppio 7-6.

Dopo oltre 20 anni di carriera da professionista, Nadal lascia il tennis con un’impressionante collezione di trofei: 22 titoli del Grande Slam e 92 tornei complessivi vinti. Durante la sua carriera, ha detenuto il titolo di numero 1 del mondo per 209 settimane ed è particolarmente famoso per i suoi 14 successi al Roland Garros. Alla luce di questa sconfitta, Nadal ha condiviso le sue emozioni sul campo di Malaga, esprimendo la sua delusione per non essere riuscito a concludere la carriera nei termini desiderati: “Non è finita come avrei voluto, ho dato tutto quello che avevo”.

Riferendosi ai tanti infortuni che hanno segnato le ultime fasi della sua carriera, Nadal ha dichiarato: “Il corpo mi ha detto che non intende più giocare a tennis e bisogna accettarlo”. Nonostante le sfide, ha esaminato la sua carriera con gratitudine, sottolineando la sua fortuna e il suo privilegio di aver potuto trasformare la sua passione in una professione: “Sono stati 20 anni con risultati positivi e negativi: mi considero privilegiato, fortunato”.

Il ritiro di Nadal segna la chiusura di un’era nel tennis, lasciando un’eredità indelebile nel mondo dello sport. La sua dedizione, il talento e il carattere distintivo lo hanno reso una figura iconica. La comunità sportiva e i tifosi di tutto il mondo ricorderanno sempre il suo spirito competitivo e la sua straordinaria carriera.