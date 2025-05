Rafa Nadal: L’Omaggio Imperdibile del Roland Garros 2023

Il Roland Garros ha celebrato Rafael Nadal, vincitore di 14 titoli nel torneo parigino, con una commovente cerimonia sul campo Philippe Chatrier, alla presenza di 15.000 persone. Visibilmente emozionato, Nadal ha ringraziato la sua famiglia, amici e avversari, esprimendo un pensiero speciale per la Francia, dove ha debuttato nel 2005.

In onore dei suoi successi, è stata installata una placca sulla terra rossa con il numero 14 e l’impronta del suo piede, rendendo eterno il suo nome in questo prestigioso torneo. Anche i famosi rivali Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray erano presenti, insieme a Nadal hanno disputato in totale 124 match, con 70 vittorie per lo spagnolo.

Durante il suo discorso, Nadal ha sottolineato l’importanza delle rivalità nel suo percorso professionale: “Nulla sarebbe stato così emozionante senza di voi. Anche se siamo stati rivali, abbiamo sempre mantenuto rispetto reciproco”. Ha ricordato la sua prima partecipazione, all’età di 19 anni, in un match contro Richard Gasquet, descrivendo la competizione al Roland Garros come un’esperienza fondamentale.

Nadal ha espresso gratitudine verso il suo equipo, in particolare verso il suo allenatore e zio Toni, definendolo il miglior coach che potesse avere. Ha menzionato anche sua moglie, per cui ha sperato di ricambiare la felicità da lei sempre portata nella sua vita. Infine, in francese, ha ringraziato calorosamente Parigi e la Francia, sottolineando come si senta apprezzato nel Paese che ha tanto significato per lui. Nel torneo, Nadal ha affrontato 74 avversari, vincendo 112 match su 116 disputati, con solo tre sconfitte.

Fonte: www.adnkronos.com