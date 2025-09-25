Rafa Leao pronto al rientro: Milan sfida il Napoli

Rafa Leao si sta preparando a tornare in campo dopo un infortunio al polpaccio. Si è allenato con la squadra a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, segno che il suo recupero procede positivamente. L’allenatore, Landucci, ha confermato che Leao sarà probabilmente in gruppo giovedì e spera di averlo a disposizione per la partita di domenica.

Il giocatore aveva subito l’infortunio durante il debutto in Coppa Italia contro il Bari, dove, dopo un gol, è stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a una lesione. Questo infortunio lo ha costretto a saltare le prime quattro partite di campionato, inclusa l’ultima contro il Lecce. Dopo un periodo di recupero attento, Leao appare ora pronto a rientrare.

Il Milan effettuerà sessioni di allenamento venerdì mattina e sabato pomeriggio, e le indicazioni attuali suggeriscono che Leao sarà disponibile, anche se non partirà titolare. L’infortunio risale al 17 agosto e, da quel momento, il giocatore non ha più avuto l’opportunità di scendere in campo. Tuttavia, potrebbe prendere posto in panchina e, se chiamato, entrare a partita in corso. La sua presenza potrebbe risultare utile nel momento in cui la difesa avversaria sarà più stanca. La sua condizione migliore potrebbe arrivare in tempo per la sfida successiva contro la Juventus.