Raf parla di suo figlio: “È anche lui un cantante”

Non tutti sanno che Raf ha un figlio di 24 anni, Samuele Riefoli, noto come D’Art, che ha intrapreso la carriera di cantante. Lo scorso anno, D’Art ha tentato di partecipare alla scuola di Amici di Maria De Filippi, ma non è stato selezionato. Al suo posto, sono stati scelti altri due figli d’arte. In un’intervista a SuperGuidaTv, Raf ha parlato con orgoglio di suo figlio, sottolineando il suo impegno nella musica. Samuele ha pubblicato brani su Spotify tre anni fa e ama scrivere senza avere l’obiettivo di diventare famoso. Raf ha ascoltato i lavori di D’Art e ha espresso la speranza di cantare presto una sua canzone.

Raf ha anche affrontato il tema dei contenuti musicali, dichiarando che D’Art non scrive testi misogini e che, anche se lo facesse, non avrebbe problemi a riguardo. Secondo lui, i giovani hanno la capacità di discernere e comprendere i testi, senza che questi debbano essere censurati. Nonostante non gradisca il genere musicale di alcuni artisti, come Tony Effe, Raf non pretende di vietare la loro espressione.

D’Art ha raccontato delle sue esperienze in televisione e radio, esprimendo la sua ambizione di partecipare a Sanremo Giovani. È consapevole delle possibili critiche riguardo alla sua posizione di “figlio d’arte”, ma si dice pronto ad affrontare queste polemiche. Ha avvertito che il talento è essenziale per avere successo nella musica, oltre al supporto e all’influenza del padre, che gli ha trasmesso la passione e le competenze musicali fin da piccolo.