Raf in Ospedale: Le Sue Prime Parole Dopo l’Intervento

Il noto cantante Raf, il cui vero nome è Raffaele Riefoli, ha recentemente condiviso un video sui social dal letto di ospedale, dove si era sottoposto a un intervento chirurgico programmato per affrontare un problema alla faringe e alla laringe. La moglie Gabriella Labate ha registrato il video, evidenziando che Raf, con il volto ancora segnato dalla sedazione, ha voluto rassicurare i suoi fan sulla buona riuscita dell’operazione. Ha spiegato che si trattava di un’operazione necessaria non solo per risolvere il problema di salute ma anche per migliorare le sue prestazioni canore.

Nel video, Raf ha affermato: “Tutto a posto, era solo un intervento che dovevo fare da tempo”. Gabriella ha sostenuto il marito durante tutto il periodo dell’operazione e ha confermato che nonostante la sedazione non fosse ancora svanita, la procedura era stata eseguita con tecnologie avanzate e poco invasive.

La coppia ha già affrontato in passato sfide di salute, avendo entrambe le parti dovuto fronteggiare momenti critici. Gabriella aveva fatto fronte a una patologia rara, in cui era stata scoperta una massa nell’utero e nell’ovaio destro, che avrà richiesto un intervento immediato. In quell’occasione, il supporto di Raf e della loro famiglia si era dimostrato fondamentale. Gabriella ha raccontato di come il primo pensiero fosse andato alla famiglia e di come avevano già superato un trauma recente.

Raf e Gabriella, sposati dal 1996 e genitori di due figli, Bianca e Samuele, hanno dimostrato di avere una relazione solida, caratterizzata da un amore profondo e duraturo. La loro unione è stata messa alla prova, ma entrambi si sono sempre sostenuti l’un l’altro. Raf ha persino dedicato a Gabriella una canzone, intitolata “Sei la più bella del mondo”, segno del suo amore incondizionato. Nonostante le difficoltà, la coppia appare più innamorata che mai, svelando una connessione che va oltre la semplice giustapposizione dei momenti felici, abbracciando anche quelli di difficoltà e fragilità.