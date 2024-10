RAF in Concerto: Celebrazione dei 40 Anni di ‘Self Control’ al Forum di Assago con Ospiti Speciali

A poche settimane dal concerto per il 40° anniversario di “Self Control”, in programma venerdì 8 novembre all’Unipol Forum di Milano, sono stati annunciati i primi ospiti: J-Ax e Umberto Tozzi. Altri artisti e amici si uniranno a Raf per reinterpretare le sue canzoni più famose, rendendo l’evento un’importante celebrazione musicale non solo per la celebre hit, ma anche per la straordinaria carriera di Raf, considerato il “padre del pop” in Italia.

“Self Control”, uno dei brani più iconici della musica italiana, ha segnato un’importante tappa nella carriera di Raf, rendendolo famoso anche a livello internazionale. Questa canzone ha iniziato il suo percorso 40 anni fa, grazie a un giro di chitarra rock, secondo il racconto di Raf stesso. Prodotto da Giancarlo Bigazzi, il brano è diventato un evergreen, continuando a conquistare anche le nuove generazioni.

Dopo il concerto dell’8 novembre, le celebrazioni proseguiranno con il “SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY TOUR CLUB”, che prevede otto date live in diverse città. I concerti si terranno il 15 novembre a Roma, il 16 a Bologna, il 21 a Firenze, il 23 a Brescia, il 27 a Torino, il 30 a Padova, il 6 dicembre a Napoli e il 7 dicembre a Molfetta (BA).

Raf, uno degli artisti più rispettati in Italia, ha pubblicato 14 album in studio e venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo. In vista di questo anniversario, ha espresso entusiasmo e curiosità per l’atmosfera che si creerà sul palco con i suoi amici ospiti.

Il concerto offrirà l’opportunità di rivivere la carriera di Raf attraverso i suoi brani più celebri, come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il Battito Animale”, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me” e “Non è mai un errore”. “Self Control” ha rappresentato l’inizio di un’avventura artistica eccezionale, consacrando Raf tra i grandi nomi della musica italiana.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita a partire dal 6 maggio.